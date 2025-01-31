Batman\'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı

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BATMAN'da, 2 dönümlük sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Diktepe köyü yolunda bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 dönüm alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.