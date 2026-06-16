Batman'da Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı - Son Dakika
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Batman'da Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı

Batman\'da Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı
16.06.2026 11:01
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Batman'da yapımı tamamlanan Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman'da yapımı tamamlanan Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İluh Mahallesi'nde yapılan törene, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Mehmet Ali Koç, Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Gökhan Dolaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile emniyet personeli katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kaba, törende yaptığı konuşmada, polis merkezi amirliği binasında 19 oda, 2 nezarethane ve 19 araç kapasiteli otopark bulunduğunu söyledi.

Merkezde 79 personelin görev yaptığını belirten Kaba, polis merkezinin 21 mahallede yaşayan yaklaşık 133 bin vatandaşa hizmet vereceğini bildirdi.

Konuşmaların ve açılışın ardından Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri, polis merkezinde incelemelerde bulunarak yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı - Son Dakika

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