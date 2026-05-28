Batman\'da şehitlik ziyareti yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Başar beraberinde İlçe Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, Jandarma Tabur Komutanı Murat Alver, Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik ile Kayabaşı Şehitliği ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başar, şehitlerin emanetlerinin millet için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Ziyarette şehitlere dua edildi.