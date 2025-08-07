Batman'da Skunk Operasyonu: 4 Tutuklama

BATMAN'da polis ekiplerince kent girişinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
