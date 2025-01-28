Batman'da Sosyal Medyada Hakaret Edenlere İşlem

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Batman Valiliği, vatandaşlara hakaret içeren görseli sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir sosyal medya haber sayfasında Turgut Özal Bulvarı'nda araçla tur atarak halka hakaret ettikleri görülen videonun yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, videonun 23 Ocak'ta sosyal medya üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Paylaşımı yapan şahıs ve araçta yanında bulunan diğer şahıs tespit edilmiş olup haklarında TCK'nin 216/1 maddesi uyarınca, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu' kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.