Batman\'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

BATMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.