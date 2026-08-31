Batman'da Spor Salonu Yangını: 4 Gözaltı
Batman'daki bir spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı.
Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1'i işletme sahibi, 3'ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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