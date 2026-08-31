Batman'da Spor Salonu Yangını: 4 Gözaltı

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1'i işletme sahibi, 3'ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.