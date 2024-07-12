Batman'da staj yapan öğrencilere gıda denetimi eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da staj yapan öğrencilere gıda denetimi eğitimi verildi

Batman'a bölge illerinden gelen lisans ve ön lisans öğrencileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamalı gıda denetimi eğitimine katıldı. Siirt, Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, bir ay boyunca 240 saat sürecek olan eğitimle stajlarını tamamlayarak tecrübe kazanacak. Öğrenciler, gıda üretim tesislerini ziyaret ederek denetimler gerçekleştirdi ve üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

12.07.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'a bölge illerinden gelerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj gören lisans ve ön lisans öğrencilerine uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi.

Siirt, Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde eğitim gören 30 lisans ve önlisans öğrencisi teorik ve pratik eğitimlerle deneyim kazanıyor.

Üniversitelerin gıda ve ziraat mühendisliği ile veterinerlik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler bir ay boyunca 240 saat sürecek eğitim ile zorunlu stajlarını tamamlayarak tecrübe sahibi olacak.

Bu kapsamda Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda üretim tesisini ziyaret eden öğrenciler, burada uzman personel eşliğinde gıda denetimi gerçekleştirdi ve üretim aşamaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Coşkun, AA muhabirine, öğrencilerin yaz döneminde staj yaparak deneyim kazanacaklarını söyledi.

Coşkun, "Stajyer öğrencilere teorik eğitimler veriyoruz. Ayrıca üretim tesislerini ziyaret ederek almış oldukları bilgileri sahada görmelerini ve tecrübe kazanmalarını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zehra Erzek, teorik bilgilerin yanı sıra bu staj sayesinde sahada deneyim kazandıklarını belirterek, staj döneminin verimli geçtiğini ifade etti.

Eylül Yıldız, haftanın 3 günü farklı işletmelerde denetimlere katıldıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Bitlis, Batman, Siirt, Van, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da staj yapan öğrencilere gıda denetimi eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da staj yapan öğrencilere gıda denetimi eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement