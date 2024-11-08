Batman'da Şüpheli Kesici Aletle Saldırdı - Son Dakika
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Batman'da Şüpheli Kesici Aletle Saldırdı

Batman'da yapılan operasyonda, şüpheli M.E. polis ekibine kesici aletle saldırdı.

08.11.2024 01:16
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Batman Valiliği, belediyeye yapılan görevlendirme sonrası "yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle yakalanması için evine gidilen şüphelinin görevli ekiplere kesici aletlerle saldırdığını, bu sırada zanlının boynunda polis köpeğinin pati tırnağıyla kesi oluştuğunu" açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentte gerçekleşen sokak olaylarında olayları organize eden ve katılım sağlayan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Kasım'da M.E'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydının olduğu ve sokak olaylarına karıştığı tespit edildi. Yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla ikametine gidilen M.E'nin ekiplerimize kesici aletlerle saldırması sonucu görevli polis operasyon köpeği tarafından şahsın boynunda köpeğin pati tırnağı ile kesi oluşmuştur. Ekiplerimizce şahsa ilk müdahale yapılmıştır. Gerekli sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılması amacıyla kişi hastaneye sevk edilmiştir. Tedavisi akabinde Adli Tıp Kurumuna sevki yapılan şahsa yapılan kontrollerde 'Cezai ehliyeti vardır' raporu verilmiştir"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Şüpheli Kesici Aletle Saldırdı - Son Dakika

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