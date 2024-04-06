Batman'da sürüye karışan dağ keçisi kamerada
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde keçilerini dağda otlatırken sürünün arasına karışan bir dağ keçisini gören çoban o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son yıllarda Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan 2 bin rakımlı Helkız Dağı eteklerinde sık sık görünen dağ keçileri, bu kez alanda keçilerini otlatmaya çalışan çoban Mehdi Herdem, tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keçi sürüsüne karışan dağ keçisinin sürünün arasında bulunan teke ile zaman zaman kavgaya tutuştuğu görüntülere yansıdı. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerini avlayanlara 300 bin lira ceza uygulanıyor.
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