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BATMAN'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı - Son Dakika
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BATMAN'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçtaki 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN\'da takla atan otomobildeki 1\'i bebek 5 kişi, yaralandı
08.01.2024 - 11:38,
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BATMAN'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. L.T. (29) idaresindeki 06 AD 0686 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (68), H.T. (65), M.T. (27) ile H.T. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BATMAN'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı - Son Dakika
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