Batman'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

09.04.2026 10:50
Batman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı, 350 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

BATMAN'da polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 350 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunan şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen bir esnafın iş yerini yağmaladıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yürütülen teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandırdığı, borcun ödenememesi üzerine iş yerini yağmaladığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak oldukları ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20-30 faizle para verdikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde ise şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi olduğu belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın da bulunduğu toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet ve alacak kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

