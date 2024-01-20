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Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı - Son Dakika
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Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı

Batman'da, Turan Sipahi idaresindeki bir tırın tekerleği patladı ve refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Sipahi kurtarıldı ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman\'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı
20.01.2024 - 14:15,
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Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Güney çevre yolunda Turan Sipahi idaresindeki 06 BR 7057 plakalı tır tekerleğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Sipahi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan Sipahi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı - Son Dakika
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