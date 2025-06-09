Batman'da terör saldırılarında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker için tören düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da terör saldırılarında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker için tören düzenlendi

Batman\'da terör saldırılarında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker için tören düzenlendi
09.06.2025 14:15
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Hakan Çağıran'ın okuduğu duanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Katılımcılar, daha sonra Yalçın'ın görev yaptığı okula geçti.

Burada müzik öğretmenleri Yalçın'ın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Yalçın'ı şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehit öğretmenin gayretleriyle okula kazandırdığı müzik sınıfına işaret eden Güngör, "Şu an şehit öğretmenimizin dönemin kaymakamının da yardımlarıyla oluşturduğu, azmiyle, gururla oluşturduğu müzik sınıfındayız. Şehit öğretmenimiz 2016 yılında ilçemize atanmış, yaklaşık 7 aylık bir süreç içerisinde eğitim azmiyle, sevinciyle, mutluluğuyla, neşesiyle etrafına ışık olmuş, bu 7 aylık süreçte bu sınıfı oluşturmuştu." dedi.

Yalçın'ın 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karne dağıttıktan sonra şehit düştüğünü anımsatan Güngör, şöyle konuştu:

"Bir öğretmen için en önemli günde, karne gününde maalesef öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Tam da öğrencilerin en sevinçli, en mutlu gününde. O günden bugüne her sene hem şehit edildiği yerde hem de içinde bulunduğumuz bu sınıfta öğretmenimizi onun sevdiği, onun okuduğu türkülerle anıyoruz. Aybüke öğretmenimizin okuduğu türküler, şarkılar bugün memleketin dağlarında ovalarında, petrol kuyularında, kütüphanelerinde, caddelerinde, sokaklarında okunmaya devam ediliyor."

Şenay öğretmeni her sene anmaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Onun bu temsiliyeti öğretmenlerin ve öğrencilerin nezdinde devam edecektir. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri de bizlere emanettir. İnşallah oluşturduğu bu sınıftan binlerce Aybüke yetişecektir. Mekanı cennet olsun."

Kaymakam Güngör ve beraberindekilerle daha sonra Yalçın'ın şehit olduğu saldırı sonrasında bölgeden uzaklaşan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın şehit düştükleri Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti.

Buradaki anmada, şehit askerler için karanfil bırakıldı, dua edildi.

Törene, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da terör saldırılarında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker için tören düzenlendi - Son Dakika

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