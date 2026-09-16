Batman'da terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı - Son Dakika
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Batman'da terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı

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Batman\'da terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 34 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 kişi için anma programı düzenlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 34 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 kişi için anma programı düzenlendi.

Kozluk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden, güvenlik korucularının da yer aldığı 9 kişi için düzenlenen anma programına Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaymakam Böçkün, yaptığı konuşmada saldırıda hayatını kaybedenlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirterek, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kozluk Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgay Şengül de sağlanan huzur ve güven ortamından duyulan memnuniyeti ifade ederek, bu ortamı şehitlere borçlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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