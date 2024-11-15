BATMAN'da durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent çıkışında parke taşı yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, brandanın içine gizlenmiş 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da TIR'da 8 Kilo 250 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?