Batman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
T.S'nin kullandığı 34 CFK 229 plakalı otomobil, Batman- Kozluk kara yolunun Bıçakçı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, istinat duvarına çarptı.
Kazada, araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), A.S. (24), H.S. (41), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
