Batman'da trafik kazası: 63 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Kozluk'ta otomobilin çarptığı Selim Gören hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı; sürücü gözaltında.
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Satı köyünde C.K. idaresindeki 34 CVT 467 plakalı otomobil, yaya Selim Gören'e (63) çarptı.
Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma kapsamında sürücü C.K. gözaltına alındı.
Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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