Otomobilin çarptığı 2 kadından 1'i öldü; geriye bir gün önceki görüntüleri kaldı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 2 kadından 1'i öldü; geriye bir gün önceki görüntüleri kaldı

Otomobilin çarptığı 2 kadından 1\'i öldü; geriye bir gün önceki görüntüleri kaldı

Batman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 65 yaşındaki Fikriye Çetin hayatını kaybederken, Fidan Özerdem ağır yaralandı. İki kadının kazadan bir gün önce sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıkları ortaya çıktı.

24.11.2024 14:50  Güncelleme: 14:56
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BATMAN'da yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından Fikriye Çetin (65) hayatını kaybederken, Fidan Özerdem ise ağır yaralandı. Çetin'den geriye Fidan Özerdem ile kazadan bir gün önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yardım ettikleri ve onlarla dans ettikleri görüntüler kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Taziyeden dönen Fikriye Çetin ve Fidan Özerdem'e, yolun karşısına geçerken M.S.K. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fikriye Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan Özerdem ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özerdem'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan M.S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Site Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE YER ALIYORLARDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Fikriye Çetin ve Fidan Özerdem'in Batman'da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıkları ortaya çıktı. 2 kadının kazadan bir gün önce Gercüş'e bağlı Konak köyünde öğrencilerle buluşarak kıyafet yardımı yaptıkları ve onlara hamburger ısmarladıkları, daha sonra ise çocuklarla beraber çizgi film kostümleri giyerek müzik eşliğinde dans edip, eğlendikleri öğrenildi. O anlara ilişkin videolar da ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı 2 kadından 1'i öldü; geriye bir gün önceki görüntüleri kaldı - Son Dakika

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