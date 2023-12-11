Batman\'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman- Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABD 314 plakalı otomobil ile 06 DJ 2523 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipleri otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.