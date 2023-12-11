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Batman'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Batman'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 21 ABD 314 plakalı otomobil ile 06 DJ 2523 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2 kişi sıkıştı ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Batman\'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
11.12.2023 - 21:45,
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman- Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABD 314 plakalı otomobil ile 06 DJ 2523 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipleri otomobildeki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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