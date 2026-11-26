Batman'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

Prof. Dr. Narin Nasıroğlu Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği"nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, açılışın ardından alanda kurulan stantları gezdi, yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek şenlikte 21'i yüz yüze, 5'i çevrim içi olmak üzere 26 atölyede öğrencilerin bilimle buluşacağını söyledi.

Üç gün boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin şenliği ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden Ciğer, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz hem bilim merkezini ziyaret edecekler hem de teknolojinin ve gelişen dijital sektörün nelerle donatıldığını atölyelerimizde bizzat yaparak, yaşayarak öğrenecekler. Özellikle teknoloji konusundaki gelişmeleri, çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayacağız. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum."

Şenlikte, robotik ve kodlama, yapay zeka, sanal gerçeklik, İHA ve dron teknolojileri, model roket tasarımı, teleskopla gökyüzü gözlemi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda uygulamalı atölyeler yer alıyor.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Beşir Tileği, Şube Müdürleri Akın Arı, Emrullah Aslan, Mehmet Şirin Temiz, Ömer Çiçek ve Ömer Toprak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.