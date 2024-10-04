Batman'da Uyuşturucu Operasyonları Artıyor - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

Batman'da uyuşturucu operasyonları 2023'te artış gösterdi, genel asayişte iyileşme sağlandı.

04.10.2024 18:16
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Batman'da "Asayiş Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, valilikteki toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığını belirterek, bu yıl eylül ayında 2023 yılı eylül ayına göre uyuşturucu operasyonlarında artış meydana geldiğini söyledi.

2023 yılı eylül ayında 140 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini, bu yıl ise bu rakamın 202'ye yükseldiğini ifade eden Canalp, bu operasyonlarda şüpheli sayısında da belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

Canalp, "(Uyuşturucu operasyonları) Geçen yıl eylül ayında 152 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu yıl eylülde bu sayı 215'e yükseldi. Operasyonlarda 25 kilo 364 gram esrar ve skunk, 6 kilo 768 gram metamfetamin, 374 gram bonzai ve 3 bin 444 sentetik ecza ele geçirildi." dedi.

Bu yılın ilk 9 ayında uyuşturucuya yönelik 762 olaya müdahale edildiğini ve bu operasyonlarda 156 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Canalp, uyuşturucuyla mücadelede elde edilen bu sonuçların Batman'da bu konuya yönelik yüksek hassasiyeti gösterdiğini ifade etti.

Vali Canalp, genel asayiş olaylarının aydınlatılmasındaki oranın yüzde 91'e ulaştığını belirterek, özellikle hırsızlık olaylarında önemli bir düşüş yaşandığını vurguladı.

"Evden hırsızlık olayları yüzde 33'ten yüzde 17'ye gerilemiştir." diyen Canalp, geçen yıl eylül ayında aranan 264 kişi yakalanırken, bu yıl aynı dönemde bu sayının 376'ya çıktığını söyledi.

Vali Canalp, yılbaşından bu yana yakalanan toplam şahıs sayısının ise geçen yıla göre yüzde 63 artışla 5 bin 21'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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