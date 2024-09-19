Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan operasyonda 3 bin 450 sentetik ecza, 17 gram skunk, 119 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.