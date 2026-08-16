Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, çeşitli maddeler ele geçirildi.
BATMAN'da, polis ekiplerince 5-13 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-13 Ağustos tarihleri arasında Çay ve 19 Mayıs Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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