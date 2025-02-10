Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 460 paket halinde satışa hazır 600 gram skunk ile 8 bin 400 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.