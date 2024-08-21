Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 18 Ağustos'ta Kozluk ilçesinde 6 kilo 500 gram metamfetamin, Beşiri ilçesinde 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.