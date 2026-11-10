Batman'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

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Batman\'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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Batman'da polisin dron destekli uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da polis ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda dron destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 kilo 288 gram skunk, 29 gram bonzai, 5 gram uyuşturucu hammaddesi, bir miktar metamfetamin ile 9 bin 350 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA
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