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Batman'da Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı - Son Dakika
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Batman'da Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı

Batman'da Valilik ile belediye işbirliğiyle açılan Proje Koordinasyon Merkezi, yerel, bölgesel ve uluslararası projelerin değerlendirileceği bir merkez olarak hizmet verecek. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkezin birçok alanda yeniliklerin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Açılışa, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de katıldı.

Batman\'da Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı
05.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:34
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Batman'da, Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan merkezde yerel, bölgesel ve uluslararası projeler değerlendirilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkez sayesinde birçok alanda yeniliklerin olacağını söyledi.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bizim bir sözümüz var; 'Batman büyükşehir olacak.' Büyükşehir olmak için yaptığınız her işin de bakış açınızın da perspektifinizin de büyük olması gerekir. Bu aynı zamanda yaptığınız işlerin de projelerin de büyük olmasını gerektiriyor. Tüm kamu kurumlarına hem proje yapma hem de yapılmış olan projelerin takibi noktasında destek vereceğiz."

Açılışa, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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