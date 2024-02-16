Batman'da Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Batman'da Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Batman\'da Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Batman'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, doluya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışıyla bazı alanlar beyaza büründü.

16.02.2024 18:29
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Batman'da yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Dolu yağışıyla bazı alanlar beyaza büründü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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