Batman\'da yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 24 Ekim'de kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Hector eşliğinde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de kent girişinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği Hector eşliğinde araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?