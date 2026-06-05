Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

05.06.2026 11:10
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Batman'da düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, yasa dışı bahisle 125 milyon lira işlem yapıldı.

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilik açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da üniversite öğrencilerini "banka hesabı kiralama" vaadiyle kandırarak yasa dışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptıran organize şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Finans evi olarak kullanılan iki adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 3 şüpheli bilgisayarları başında yasa dışı bahis ödeme panelleri açık vaziyette suçüstü yakalandı.

Dijital incelemelerde, siber suç örgütünün son bir ayda toplam 125 milyon 146 bin 675 lira tutarında yasa dışı para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Aramalarda, 3 bilgisayar, 4 SIM kart, 8 cep telefonu, soğuk kripto cüzdan, suçtan elde edilen 143 bin 805 lira, 5 gram kubar esrar ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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