Batman\'daki Petrol Kuyusunda Yangın Çıktı

BATMAN'da TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Batı Raman yolu TEİAŞ arkası 156 numaralı petrol kuyusunda çıktı. Petrol kuyusundan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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