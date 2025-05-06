Batman\'dan Taziye Evlerine Destek

Batman Belediyesinin taziyeevlerine yaptığı destek devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki 50 taziyeevinin ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının tespit edildiği belirtildi.

Belediye tarafından taziyesi bulunan vatandaşlara 3 gün süreyle yemek, çay ve su ikramının yapıldığı bildirilen açıklamada, öte yandan taziyeevlerinin elektrik ve doğalgaz giderlerinin de karşılandığı aktarıldı.

Taziye süresince günlük 100 ila 150 kişilik yemek ikramı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Kasım 2024 ile 10 Nisan 2025 tarihleri arasında Belediye Aşevi'nde pişirilen toplam 199 bin 833 kişilik yemek taziyeevlerine ulaştırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz."