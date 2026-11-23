Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün destekleriyle Batman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangın anında alınması gereken önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve acil müdahale yöntemleri kapsamında yapılan tatbikata Batman Havalimanı Müdürlüğü Kurtarma ve Yangınla Mücadele, 14. İUS Üs Komutanlığı ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 60 personel katıldı.

Senaryo gereği telsizden yapılan yangın anonsunun ardından ekipler, bölgeye sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına kuru kimyevi toz aracı ile su ve köpük sistemli araçlarla müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.