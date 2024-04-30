Batman'ın Ayrancı köyündeki ilkokulda öğretmenler öğrenciler için çiğ köfte hazırladı, türkü söyledi - Son Dakika
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Batman'ın Ayrancı köyündeki ilkokulda öğretmenler öğrenciler için çiğ köfte hazırladı, türkü söyledi

Batman\'ın Ayrancı köyündeki ilkokulda öğretmenler öğrenciler için çiğ köfte hazırladı, türkü söyledi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda öğretmenler, öğrenciler için çiğ köfte yoğurdu, türküler söyledi ve halay çekti. Okul müdürü, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal açıdan da tamamlanmalarının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve okula olan sevgilerini pekiştirdiğini belirtti. Öğrenciler ise etkinliklerden büyük keyif aldıklarını ve okullarının güzel olduğunu ifade etti.

30.04.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte hazırladı, türkü söyledi.

Ayrancı İlkokulunda idareci ve öğretmenler, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak, onlara sosyal etkinliklerle okulu ve dersleri sevdirmek amacıyla çeşitli programlar düzenliyor.

Bu kapsamda öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu, öğrencilerle birlikte türküler söyledi, halay çekti.

Okul Müdürü Oktay Avim, AA muhabirine, çocukların eğitiminde, derslerin yanı sıra sosyalleşmelerine de öncelik verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin akademik alandaki gelişimlerini, sosyal açıdan da tamamlamaları gerektiğini aktaran Avim, şöyle konuştu:

"Bunun için sürekli bu alanda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenciler derse daha bir motive olmuş şekilde giriyor. Derslere daha çok odaklanıyorlar. Okula daha çok severek geliyorlar. Bu alanda olumlu etkilerini görüyoruz. Öğrenciler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bizim mesleğimiz de gerçekten işini severek yapmak çok önemli. İyi ki öğretmeniz diyebiliyoruz. Bu okulda güzel anılarımız birikiyor."

Öğrenci Muhammed Mursi Aktaş da okulda düzenlenen etkinlikte arkadaşlarıyla çok eğlendiğini, türküler söyleyip halay çektiklerini söyledi.

Hümeyra Aktaş ise okulda çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "Turnuvalara katılıyoruz. Bu etkinliklerde arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Okulumuz çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Beşiri, Batman, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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