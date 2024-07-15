Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Gercüş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Mehmet Ali Atılgan'ın mezarı başında da anma gerçekleştirildi. Programa, Gercüş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

15.07.2024 15:54
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Gercüş Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Gercüş Kaymakamlığında bekçi olarak görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Ali Atılgan mezarı başında anıldı.

Programlara, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Kasım Yalçın, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı İbrahim Torlak, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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