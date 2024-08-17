Batman\'ın Kavakdibi köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel

BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde dün gece saatlerinde çıkan örtü yangını, 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Dera mezrası yakınlarında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kozluk ve Batman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 100 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.