Batman\'ın Sason İlçesinde Kar Yağışı Sebebiyle Yollar Kapandı

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BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 20 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, ayrıca trafiğe çıkacak sürücülerin tedbirli olmaları istedi.

Haber-Kamera: Sayım ÖZMEN/SASON (Batman),