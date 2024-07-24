Batman'ın Sason ilçesindeki Zoveser Dağı doğaseverlerin ilgi odağı

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Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı, ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor

Sason ve Muş sınırları arasında bulunan Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi ve rengarenk çiçekleriyle ilgi görüyor.

Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay, her yıl dağa tırmanış yaparak burada yetişen şifalı bitkileri topladığını söyledi.

Tercan Baran da bölgedeki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında dağı serin havası ve soğuk suyuyla bulunmaz bir nimet olarak gördüklerini dile getiren Baran, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye etti.