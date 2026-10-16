Batman Kozluk'ta Dr. Kahraman ebelere doğum sonrası kanama yönetimini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Batman Kozluk'ta Dr. Kahraman ebelere doğum sonrası kanama yönetimini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Kozluk\'ta Dr. Kahraman ebelere doğum sonrası kanama yönetimini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Kozluk Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Neval Kahraman, ebelere doğum sonrası kanama yönetimi ve komplikasyonların erken fark edilmesi eğitimi verdi. Başhekim Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığı için eğitimlerin süreceğini belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne sağlığının korunması ve doğum sürecinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

Kozluk Devlet Hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opreratör Dr. Neval Kahraman tarafından doğum ünitesinde ve hastanede görev yapan ebelere eğitim verildi.

Eğitimde, doğum sonrası kanamaların yönetimi, olası komplikasyonların erken fark edilmesi ve doğum eylemi sırasında anne adaylarının takibinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığının korunmasında sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasının önemine değinerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
Fırat GüneşBatmanEğitimSağlıkGüncelKozlukBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
Türkiye’nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
17:36
Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor
Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
17:25
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar Biri beraat etti, biri müebbet yedi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:52
İstanbul’da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç’te sel alanlarını havadan inceledi
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:39:33. #7.13#
SON DAKİKA: Batman Kozluk'ta Dr. Kahraman ebelere doğum sonrası kanama yönetimini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei