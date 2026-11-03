Batman Kozluk'ta hafızlığını tamamlayan 7 öğrenci icazet belgesini törenle aldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde yapılan törene, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, müftülük yetkilileri, kurs yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan İlçe Müftüsü Çağıran, hafızlığın hem büyük bir nimet hem de ciddi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Hafızlığın yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek olmadığını dile getiren Çağıran, "Asıl önemli olan ezberlenen ayetleri hayatın her alanında rehber edinmek ve Kur'an ahlakıyla yaşamaya gayret etmektir. Bu kutlu yolda muvaffak olan öğrencilerimizi, onları destekleyen kıymetli ailelerini ve gece gündüz emek veren hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere hafızlık icazet belgeleri verildi.