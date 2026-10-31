Batman Kozluk'ta kadın çantası kapkaçının küçük şüphelisi tutuklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçede 29 Ekim'de İpekyolu Bulvarı'nda işten çıkıp evine giden kadının çantasının iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis çalışma yürüttü.

Kimliği tespit edilen 18 yaşından küçük S.Y. yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.