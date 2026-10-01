Batman Sason'da Gençlik ve Spor personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Sason'da Gençlik ve Spor personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Sason\'da Gençlik ve Spor personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Sason'da, Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin öncülüğünde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde Gençlik ve Spor personeline bağımlılık türleri, korunma yolları ve Yeşilay'ın destek hizmetleri anlatıldı; farkındalık ve sağlıklı yaşam amaçlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yolları, erken farkındalığın önemi ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinin katıldığı eğitimde, ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından sunulan destek ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle, gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Serdar ŞahinGençlikBatmanSağlıkEğitimGüncelSasonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:20:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Batman Sason'da Gençlik ve Spor personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei