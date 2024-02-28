Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi

Batman\'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde, Kaymakamlık tarafından Yiğitler köyündeki ilkokulda çocuklar için kar şenliği düzenlendi. Kaymakam Murat Mete ve eşi Pınar Mete de etkinliğe katıldı. Şenlikte uçurtma uçuruldu, kızaklarla karda yarış yapıldı. Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.

28.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Yiğitler köyündeki ilkokulda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Murat Mete de eşi Pınar Mete ile katıldı.

Şenlikte uçurtma uçuruldu, kızaklarla karda yarış yapıldı. Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Batman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement