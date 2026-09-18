Batman-Silvan karayolunda rüzgar ağacı devirdi, trafik kısa süre aksadı

Batman-Silvan karayolunda rüzgar ağacı devirdi, trafik kısa süre aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Batman-Silvan karayolundaki refüjde bulunan ağaç kırılarak yola devrildi. İtfaiye ekiplerince kaldırılan ağaç sonrası trafik normale döndü.
BATMAN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Batman-Silvan karayolundaki refüjde bulunan ağaç kırılarak yola devrildi. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Olay, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolunda meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle refüjdeki ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasıyla bir süre tek şeritten sağlanan trafik, normale döndü.
Kaynak: DHA
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