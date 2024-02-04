Batman Umut Kervanı Derneği 2023 Faaliyet Raporunu Açıkladı

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Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Teymur, bir kafede düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl deprem bölgesine 30 araçla toplam 5 milyon 522 bin 830 liralık insani yardım gönderdiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle Batman'a gelen 1234 aileye giysi, ev eşyası ve gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Teymur, yıl içerisinde yapmış oldukları yardımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Ramazan ayında 1967 aileye 933 bin 316 lira değerinde gıda kolisi dağıttık. Kurban Bayramında 2 bin 221 aileye 888 bin 800 lira değerinde kırmızı et dağıttık. Eğitim ve öğretim yılı başında 291 aileye 145 bin 210 lira değerinde kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk. Bunların dışında 721 aileye toplamda 505 bin 997 lira değerinde giyim yardımı gerçekleştirdik. Yoksul ve mağdur 963 aileye de 377 bin 48 lira değerinde ev eşyası desteğinde bulunduk."