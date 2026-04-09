Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Üniversitesi ile TPIC İşbirliği Protokolü İmzalandı

09.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler staj imkanı bulacak, TPIC çalışanları yüksek lisans programlarına katılacak.

Batman Üniversitesi ile Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile TPIC Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Gencel protokole imza attı.

Protokol kapsamında öğrencilerin TPIC bünyesinde staj ve uygulama imkanlarından yararlanması ve araştırma süreçlerine katılması hedefleniyor. TPIC çalışanlarının ise üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans programlarına katılımının teşvik edilmesi öngörülüyor.

Anlaşma çerçevesinde üniversite akademik danışmanlık ve proje geliştirme desteği sunacak, TPIC ise öğrencilere staj imkanı sağlayarak teknik alanlardaki çalışmalara katkı verecek.

Rektör Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesinin enerji alanında ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

TPIC ile yapılan işbirliğinin enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanların tasarımı, üretimi ve geliştirilmesine katkı sunacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Batman Üniversitesi öğrencileri henüz öğrenciyken uzun süreli istihdam imkanına kavuşacak. Kendini ispatlayan öğrencilerimizin ileride istihdamına katkı sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Bu işbirliği, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak, öğrencilerimizin sadece akademik gelişimine değil, mezuniyet sonrası istihdamına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle işbirliğine katkı sunan TPIC yetkililerine teşekkür ediyorum."

Üç yıl geçerli olacak ve tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek protokolün imza törenine akademisyenler, TPIC yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:15:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.