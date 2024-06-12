Batman Valiliği: Kamu görevlisi olarak tanıtılan dolandırıcılara dikkat! - Son Dakika
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Batman Valiliği: Kamu görevlisi olarak tanıtılan dolandırıcılara dikkat!

Batman Valiliği, son zamanlarda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, kurban bağışı ve benzeri yardımlar adı altında nakdi yardım talep ediyor. Valilik, vatandaşları bu tür dolandırıcılara itibar etmemeleri ve durumu yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

12.06.2024 19:29
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Batman Valiliğince, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda kentte veya başka illerden art niyetli kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kurban bağışı ve benzeri yardımlar adı altında dolandırma maksadıyla vatandaşlardan nakdi yardım talep ettiği belirtildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizin veya kamu kurumlarımızın vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir usulü bulunmamaktadır. Mevzuat çerçevesinde yapılması gereken yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilgili kurumlar tarafından usulüne uygun yapılmaktadır. Bu itibarla Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Acil Çağrı Merkezinin 112 numaralı hattını araması veya en yakın güvenlik birimlerine ihbarda bulunması rica olunur."

Kaynak: AA

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