 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bulunan Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca, köy muhtarlarından sorunlar hakkında bilgi alan Vali Canalp, çözüm için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Vali Canalp ayrıca Derince Karakolu'nu da ziyaret ederek güvenlik güçleriyle görüştü.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti
04.01.2024 - 11:42,
Abone Ol

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Murat Mete ile ilçedeki Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret eden Vali Canalp, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Muhtarlardan da köylerin sorunları ile ilgili bilgi alan Canalp, sorunların çözümü için gereken çalışmanın yapılması talimatını verdi.

Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp, güvenlik güçleriyle görüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batman Valiliği, Ekrem Canalp, Güvenlik, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki köyleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement