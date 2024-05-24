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Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto Dağı'nda yol çalışmalarını inceledi.

Sason ilçesinde yeni açılan yol güzergahında ve Mereto Dağı zirvesinde inceleme yapan Canalp, geçtiğimiz yıl Mereto Dağı eteklerine kadar açılan araç yolunun zirvede bulunan Ermeni Surp Astvadzatsin Meryem Ana Kilisesine kadar açılması talimatını verdi.

Vali Canalp, Mereto Dağı'nın muhteşem manzarasıyla bölgede yaz aylarında bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, özellikle yazın sıcak aylarında serinlemek isteyenlerin buraları gelip görmelerini istediklerini ve buraları daha cazip hale getirmek için gerekli olan bütün çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Vali Canalp'a, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı ve İlçe Özel İdare Müdürü Fikret Kılıç da eşlik etti.